Giuseppe Conte si candiderà in quattro regioni e cinque collegi alla Camera (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il Partito democratico anche il Movimento 5 Stelle ha pubblicato la lista dei candidati nei collegi di Camera e Senato. Come spesso succede nel mondo grillino, alcuni dettagli legali fanno la differenza: come pubblicato nel sito del partito Giuseppe Conte ha la possibilità di «individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario», sorpassando così la decisione degli iscritti. Inoltre Conte avrà la possibilità di bloccare eventuali candidature fino all’ultimo momento utile, valutando la «compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter». Ma con una postilla, dovrà sentire prima il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo. L’ex presidente del Consiglio si ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il Partito democratico anche il Movimento 5 Stelle ha pubblicato la lista dei candidati neidie Senato. Come spesso succede nel mondo grillino, alcuni dettagli legali fanno la differenza: come pubblicato nel sito del partitoha la possibilità di «individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario», sorpassando così la decisione degli iscritti. Inoltreavrà la possibilità di bloccare eventuali candidature fino all’ultimo momento utile, valutando la «compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter». Ma con una postilla, dovrà sentire prima il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo. L’ex presidente del Consiglio si ...

