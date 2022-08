Torino, si prosegue ad oltranza per Praet e Dovbyk (Di giovedì 18 agosto 2022) Calciomercato Torino, i granata non perdono di vista i prossimi due obiettivi per rinforzare la squadra: Praet e Dovbyk Il Torino continua a lavorare nel calciomercato per consegnare a Juric la squadra di cui ha bisogno. In attacco l’allenatore ha bisogno di rinforzi e i dirigenti granata hanno due obiettivi su quel fronte. Il primo è Dennis Praet, per cui il Torino sta per consegnare l’offerta al Leicester, il secondo invece è l’attaccante Ucraino Artem Dovbyk, che come riportato da Tuttosport piace anche alla Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Calciomercato, i granata non perdono di vista i prossimi due obiettivi per rinforzare la squadra:Ilcontinua a lavorare nel calciomercato per consegnare a Juric la squadra di cui ha bisogno. In attacco l’allenatore ha bisogno di rinforzi e i dirigenti granata hanno due obiettivi su quel fronte. Il primo è Dennis, per cui ilsta per consegnare l’offerta al Leicester, il secondo invece è l’attaccante Ucraino Artem, che come riportato da Tuttosport piace anche alla Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

