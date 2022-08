Le toghe rosse e gialle di nuovo nelle liste, FdI: «Serve una commissione d’inchiesta» (Di giovedì 18 agosto 2022) Le toghe rosse (e gialle) tornano inesorabilmente nelle liste. Negli ultimi anni sono stati candidati dalla sinistra due ex magistrati di peso come Pietro Grasso e Franco Roberti. Entrambi prima al vertice della Dna e poi andati in pensione. Grasso era già stato giudice estensore della sentenza del maxi processo a Cosa Nostra, poi parlamentare del Pd e poi presidente del Senato, infine fu eletto cinque anni fa con Leu. Non compare, almeno per il momento, nelle liste del Pd. Anche Roberti era stato procuratore nazionale prima di essere, nel 2019, eletto europarlamentare del Pd. Ora è il Movimento cinquestelle a puntare sui magistrati, candidando nel listino bloccato di Conte, Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato. Ex procuratori Antimafia, in passato alla guida ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Le(e) tornano inesorabilmente. Negli ultimi anni sono stati candidati dalla sinistra due ex magistrati di peso come Pietro Grasso e Franco Roberti. Entrambi prima al vertice della Dna e poi andati in pensione. Grasso era già stato giudice estensore della sentenza del maxi processo a Cosa Nostra, poi parlamentare del Pd e poi presidente del Senato, infine fu eletto cinque anni fa con Leu. Non compare, almeno per il momento,del Pd. Anche Roberti era stato procuratore nazionale prima di essere, nel 2019, eletto europarlamentare del Pd. Ora è il Movimento cinquestelle a puntare sui magistrati, candidando nel listino bloccato di Conte, Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato. Ex procuratori Antimafia, in passato alla guida ...

SecolodItalia1 : Le toghe rosse e gialle di nuovo nelle liste, FdI: «Serve una commissione d’inchiesta» - peterpatti : @AlessioPessott Semmai il contrario! Al più tardi da Berlusconi, la massa (già di tendenza fascioqualunquista) cred… - Moeren : RT @mbartolotta63: #FratellidItalia è per la certezza della pena, tranne quella riguardante le decine di inquisiti loro. In questo caso tra… - parpagnowow : RT @mbartolotta63: #FratellidItalia è per la certezza della pena, tranne quella riguardante le decine di inquisiti loro. In questo caso tra… - leftsnoopy : RT @mbartolotta63: #FratellidItalia è per la certezza della pena, tranne quella riguardante le decine di inquisiti loro. In questo caso tra… -