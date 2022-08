(Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Marcell, dopo l’oro vinto martedì sera agli Europei di Monaco di Baviera nei 100 metri, ha sempre più le idee chiare. Il campione olimpico di Tokyo2020, tesserato Fiamme Oro, dalle colonne de “La Repubblica”, spiega di non voler fare paragoni fra lui e Pietroma di voler “una”. “Bello, bellissimo lo stadio pieno di Monaco, anche con tanti italiani: era pieno di cori. Impressione ottima. Anche la presentazione, fatta in stile Tokyo, molto eccitante. Correre con un pubblico che ti apprezza e ti spinge cambia tutto. Ho ricevuto anche tanti messaggi dopo la gara ma mi sono imposto di non aprire subito il cellulare. Nemmeno a mia madre ho risposto, lo farò con calma”, ha detto lo sprinter azzurro.“Non avevo alcun peso da togliermi. Corro per me. Ho fatto una ...

IlModeratoreWeb : Jacobs “Nessun confronto con Mennea, voglio lasciare una scia” - - nestquotidiano : Jacobs “Nessun confronto con Mennea, voglio lasciare una scia” - ZerounoTv : Jacobs “Nessun confronto con Mennea, voglio lasciare una scia” - Giornaleditalia : #italpresssport Jacobs 'Nessun confronto con Mennea, voglio lasciare una scia' - zazoomblog : Jacobs “Nessun confronto con Mennea voglio lasciare una scia” - #Jacobs #“Nessun #confronto #Mennea -

Lo ammetto: pensavo di fare meno di 9"90, mi ha frenato la tensione", ha aggiunto. "Non si possono fare raffronti nell'atletica, ognuno ha il suo stile e la sua personalità. Sono contento di ...Pensa a loro,, quando racconta che sogna la sfida diretta, il confronto che - causa ... Qui a Monaco non avevopeso da togliermi: sono contento di aver fatto una discreta gara in un anno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Marcell Jacobs è tornato sul tetto d'Europa dopo una stagione difficile, 44 anni dopo Mennea. L'intervista alla "Repubblica" ...