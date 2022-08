San Giovanni Bianco: scontro auto-moto, grave un 27enne (Di mercoledì 17 agosto 2022) San Giovanni Bianco. grave incidente tra un’auto e una moto a San Giovanni Bianco, in via Piazzalunga, nel pomeriggio di mercoledì 17 agosto, appena prima delle 17. Secondo le prime ricostruzioni, una BMW blu, diretta verso l’Alta Valle Brembana, si è scontrata con una moto KTM, guidata da un giovane di 27 anni. Entrambi i mezzi sono finiti sul marciapiede a lato della strada. Ad avere la peggio è stato il 27enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Anche l’automobilista ha riportato qualche lieve trauma, ed è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice verde per accertamenti. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Zogno. Sulla strada si sono ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sanincidente tra un’e unaa San, in via Piazzalunga, nel pomeriggio di mercoledì 17 agosto, appena prima delle 17. Secondo le prime ricostruzioni, una BMW blu, diretta verso l’Alta Valle Brembana, si è scontrata con unaKTM, guidata da un giovane di 27 anni. Entrambi i mezzi sono finiti sul marciapiede a lato della strada. Ad avere la peggio è stato il, trasportato in codice rosso all’ospedale Papadi Bergamo. Anche l’mobilista ha riportato qualche lieve trauma, ed è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice verde per accertamenti. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Zogno. Sulla strada si sono ...

