Gf Vip, l'indiscrezione bomba: chi spunta tra i concorrenti over. Ve la ricordate? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tre concorrenti over 60 faranno parte dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello vip. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Biccy, nel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, il prossimo 19 settembre, varcheranno la porta della Casa più spiata d'Italia Gegia, Wilma Goich e Charlie Gnocchi, fratello del più famoso Gene. Ve la ricordate Gegia? L'attrice cult, 63 anni, ha lavorato moltissimo tra tv e cinema: le sue ultime esperienze sono nel film Belli ciao e nella fiction Rosy Abate. Il suo vero nome è Francesca Carmela Antonaci. Wilma Goich, 76 anni, è invece una famosa cantante. Formava con l'ex marito Edoardo Vianello il duo de I Vianella, molto in voga negli anni Settanta. Non ha mai partecipato a un reality. Nel 2020 ha subito un grave lutto, è morta la sua unica figlia ...

