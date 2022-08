Fuori programma in Vaticano: bimbo supera la sicurezza e corre a salutare il Papa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Città del Vaticano – Un altro Fuoriprogramma all’Udienza Generale del mercoledì, dove Papa Francesco ha concluso l’incontro con i pellegrini di oggi, svoltosi nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, insieme ad un bambino. Il piccolo lo ha raggiunto correndo quasi al termine dell’incontro con i fedeli che hanno riempito la grande sala ed è rimasto accanto a Francesco fino alla fine, stando con lui anche mentre ha pronunciato la benedizione. Il Papa lo ha accolto sorridendo e, quindi, si è lasciato andare ad una battuta: “Nell’udienza di oggi – ha detto rivolgendosi ai presenti – parlavamo del dialogo tra vecchi e bambini… Lui è stato coraggioso… e rimane tranquillo eh”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022) Città del– Un altroall’Udienza Generale del mercoledì, doveFrancesco ha concluso l’incontro con i pellegrini di oggi, svoltosi nell’Aula Paolo VI, in, insieme ad un bambino. Il piccolo lo ha raggiuntondo quasi al termine dell’incontro con i fedeli che hanno riempito la grande sala ed è rimasto accanto a Francesco fino alla fine, stando con lui anche mentre ha pronunciato la benedizione. Illo ha accolto sorridendo e, quindi, si è lasciato andare ad una battuta: “Nell’udienza di oggi – ha detto rivolgendosi ai presenti – parlavamo del dialogo tra vecchi e bambini… Lui è stato coraggioso… e rimane tranquillo eh”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& ...

