Nei primi 6 mesi entrate tributarie e contributive in crescita (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno mostrano nel complesso una crescita di 39.109 milioni (+11,6%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie nel primo semestre dell'anno evidenziano un aumento di 32.274 milioni (+14,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+28.951 milioni, +13,5%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+2.518 milioni, +70,8%) e per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (+3.208 milioni, +13,4%). Le poste correttive sono in aumento di 2.403 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021 ... Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-giugno mostrano nel complesso unadi 39.109 milioni (+11,6%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Lenel primo semestre dell'anno evidenziano un aumento di 32.274 milioni (+14,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+28.951 milioni, +13,5%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+2.518 milioni, +70,8%) e per il gettito relativo alledegli enti territoriali (+3.208 milioni, +13,4%). Le poste correttive sono in aumento di 2.403 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021 ...

gparagone : LIGURIA, il nostro Marco Mori, avvocato tra i primi a cercare una breccia nei tribunali... ... oggi è con e per Vo… - ItaliaNotizie24 : Nei primi 6 mesi entrate tributarie e contributive in crescita - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Nei primi 6 mesi entrate tributarie e contributive in crescita - - sen_kamo_gp : I loro primi due demo 'Kimuchi' e 'Saipan' vennero rilasciati rispettivamente nei mesi di Aprile e Luglio 2002. - IperboreaLibri : RT @a_pansval: @IperboreaLibri Il più bel libro letto nei primi sei mesi di questo 2022! -