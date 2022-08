Masters 1000 Cincinnati 2022, Musetti illude e poi crolla: Coric si impone in due set sull’azzurro (Di martedì 16 agosto 2022) Lorenzo Musetti saluta il torneo Masters 1000 di Cincinnati 2022 al primo turno. Il croato Borna Coric si impone in due set 7-6(2) 6-3 sul tennista azzurro e si qualifica per il round successivo, dove incontrerà il numero tre del mondo Rafael Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TABELLONE MONTEPREMI L’azzurro si rende subito protagonista di un ottimo avvio di partita poiché, dopo aver tenuto il proprio turno di servizio a 15, mette a referto il primo break dell’incontro portandosi in vantaggio. Il momento d’oro del tennista toscano prosegue anche nei game successivi, tanto da ritagliarsi un’altra palla break, che però questa volta viene sventata dal croato. La condizione di quest’ultimo, con il passare dei minuti, cresce in maniera evidente, mentre Lorenzo inizia ad avere ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Lorenzosaluta il torneodial primo turno. Il croato Bornasiin due set 7-6(2) 6-3 sul tennista azzurro e si qualifica per il round successivo, dove incontrerà il numero tre del mondo Rafael Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TABELLONE MONTEPREMI L’azzurro si rende subito protagonista di un ottimo avvio di partita poiché, dopo aver tenuto il proprio turno di servizio a 15, mette a referto il primo break dell’incontro portandosi in vantaggio. Il momento d’oro del tennista toscano prosegue anche nei game successivi, tanto da ritagliarsi un’altra palla break, che però questa volta viene sventata dal croato. La condizione di quest’ultimo, con il passare dei minuti, cresce in maniera evidente, mentre Lorenzo inizia ad avere ...

SuperTennisTv : ?? Prima vittoria in carriera nel Masters 1000 canadese! @janniksin si impone in rimonta sul francese Mannarino e a… - SuperTennisTv : Campione delle #NittoATPFinals 2019 2 ?? del Masters 1000 di Monte Carlo in bacheca ??Tanti auguri al n.5 #ATP… - sportface2016 : Masters 1000 #CincinnatiOpen 2022, #Musetti illude e poi crolla: #Coric si impone in due set sull'azzurro - falconhamada_90 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #CINCINNATI, #MUSETTI FUORI AL 1° TURNO: L'AZZURRO BATTUTO DAL CROATO #CILIC IN DUE SET 7-6,… - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #CINCINNATI, #MUSETTI FUORI AL 1° TURNO: L'AZZURRO BATTUTO DAL CROATO #CILIC IN DUE… -