Il Ceo di Pfizer positivo al Covid: “Io vaccinato con 4 dosi, mi curo con antivirale” (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Il Ceo di Pfizer fa sapere al mondo, via Twitter, di essere risultato positivo al Covid. Il 60enne Albert Bourla, amministratore delegato della multinazionale farmaceutica, specifica di avere sintomi lievi. “Vorrei informarvi che sono risultato positivo al Covid. Sono grata di aver ricevuto quattro dosi di vaccino Pfizer-BioNTech e mi sento bene, pur accusando sintomi molto lievi. Mi sto isolando e ho iniziato un ciclo di Paxlovid“, ha scritto Bourla su Twitter. E chi l’avrebbe mai detto che proprio lui ha optato per il vaccino Pfizer. Bourla ha scritto di essere in isolamento domiciliare e di aver iniziato a curarsi con l’antivirale Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta sempre dalla sua azienda. Non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Il Ceo difa sapere al mondo, via Twitter, di essere risultatoal. Il 60enne Albert Bourla, amministratore delegato della multinazionale farmaceutica, specifica di avere sintomi lievi. “Vorrei informarvi che sono risultatoal. Sono grata di aver ricevuto quattrodi vaccino-BioNTech e mi sento bene, pur accusando sintomi molto lievi. Mi sto isolando e ho iniziato un ciclo di Paxlovid“, ha scritto Bourla su Twitter. E chi l’avrebbe mai detto che proprio lui ha optato per il vaccino. Bourla ha scritto di essere in isolamento domiciliare e di aver iniziato a curarsi con l’Paxlovid, la pillola anti-prodotta sempre dalla sua azienda. Non ...

Corriere : Positivo il ceo di Pfizer Bourla: «Ho ricevuto 4 dosi di vaccino» - MediasetTgcom24 : Il Ceo di Pfizer positivo al Covid: 'Mi sto curando con la pillola Paxlovid' #pfizer #covid-19 #albert bourla… - FirenyiG : RT @ChanceGardiner: Il CEO di Pfizer che ringrazia il suo VACClNO per aver preso il COVID dopo 4 dosi, è come il CEO di Durex che ringrazia… - EnricoCEngelma1 : RT @ChanceGardiner: Il CEO di Pfizer che ringrazia il suo VACClNO per aver preso il COVID dopo 4 dosi, è come il CEO di Durex che ringrazia… - AttilioFarinel1 : RT @GiovyDean: Il CEO di #Pfizer, #Bourla, dopo 4 dosi del 'suo' #vaccino, è positivo, verrà pure curato col 'suo' antivirale #Paxlovid e d… -