Crisanti parte in quarta | disastro con la destra al governo Poi cita Monti

Il nome nuovo delle liste del Pd alle elezioni del 25 settembre c'è quello di Andrea Crisanti, microbiologo diventato popolare con la pandemia, che correrà come capolista in Europa per il partito di Enrico Letta. Il "televirologo", come l'ha chiamato Matteo Salvini, è intervenuto martedì 16 agosto a Coffee Break, il programma di La7. In studio gli chiedono se sull'andamento de Covid è ottimista o pessimista, e subito si inalbera. "Non c'è da dirsi ottimisti o pessimisti... La dinamica della pandemia dipende dalla capacità di virus di diffondersi, in questo momento siamo in una fase di discesa della curva perché si sono infettate decine di milioni di persone con la variante Omicron e la popolazione è più protetta. Se emerge una nuova variante tutte le previsioni di adesso non valgono nulla", sentenzia l'esperto. L'ipotesi fa emergere l'interrogativo del ...

