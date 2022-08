Torino | Pedullà | “Se parte Lukic | si punta Ilic”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 agosto 2022)- Ilè tornato a lavoro, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Juric. Vittoria convincente a Monza dei Granata, sabato sera per 2-1. Ilcontinua il suo lavoro sul mercato in entrata, Juric ha dichiarato che la squadra non è ancora al top e servono innesti. Si tratta per Schuurs che, svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e anche Hien, difensore Svedese. Per l’attacco si segue sempre Reinieri, ingaggio troppo alto però percepito dal Brasiliano. Invece, per la mediana dopo la lite tra Juric e, il giocatore è in vendita. Per il centrocampista vi è in ballo una situazione contrattuale delicata, con il serbo che vuole un rinnovo con cifre da top player. Se non dovesse risolversi in breve tempo, i granata possono addirittura pensare alla cessione del proprio numero ...