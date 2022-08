Supplenze 2022, incrocio le dita e confido nell’intelligenza motrice dell’Algoritmo. Lettera (Di lunedì 15 agosto 2022) inviata da Carlo Maria Fabrizi - Carissimi, sto compilando e indicando, proprio in queste ore, le famosissime 150 preferenze per il conferimento di incarichi da GPS. Nel frattempo, mentre cerco scuole, distretti e comuni, mentre clicco noiosamente il mouse per spostare di una posizione per volta una preferenza che mi accorgo essere prioritaria rispetto a un'altra già espressa (ne ho già espresse una quarantina, la salita inizia a farsi faticosa), inizio a fantasticare su possibili scenari infausti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 agosto 2022) inviata da Carlo Maria Fabrizi - Carissimi, sto compilando e indicando, proprio in queste ore, le famosissime 150 preferenze per il conferimento di incarichi da GPS. Nel frattempo, mentre cerco scuole, distretti e comuni, mentre clicco noiosamente il mouse per spostare di una posizione per volta una preferenza che mi accorgo essere prioritaria rispetto a un'altra già espressa (ne ho già espresse una quarantina, la salita inizia a farsi faticosa), inizio a fantasticare su possibili scenari infausti. L'articolo .

