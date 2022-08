Incidente sulla Roma-Civitavecchia | finiscono con l’auto nella scarpata | 3 feriti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 agosto 2022) Questa notte alle ore 00.30 i Vigili del fuoco disono intervenuti perstradale sulstrada A12 al chilometro 40 corsia Sud. All'arrivo sul posto, congiuntamente con gli uomini della 26A, Cerveteri, hanno trovato un autoveicolo ribaltato, finitoadiacente. I tre occupanti, di nazionalità straniera, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco hanno intrapreso una ricerca per scongiurare la presenza di altre persone coinvolte. In seguito gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza il veicolo.