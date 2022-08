Conte, ironia su Tuchel via social: 'Ti saresti meritato uno sgambetto' (Di lunedì 15 agosto 2022) LONDRA (Inghilterra) - Ha provato a metterla sull'ironia, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte, dopo la rissa sfiorata con l'omologo del Chelsea Thomas Tuchel avvenuta al termine della partita di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 agosto 2022) LONDRA (Inghilterra) - Ha provato a metterla sull', l'allenatore del Tottenham Antonio, dopo la rissa sfiorata con l'omologo del Chelsea Thomasavvenuta al termine della partita di ...

