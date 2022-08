Albano | la confessione privata spiazza | sperava di tornare con lei

Leggi su chenews

(Di lunedì 15 agosto 2022)si è lasciato andare ad una particolareintima. Parole che, però, non sono riferite alla sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Ecco cosa ha detto l’amato cantante pugliese. Tra le colonne dello spettacolo e della musica italiana, c’è sicuramente il nome diCarrisi. L’autore di Cellino San Marco è riuscito a realizzare qualcosa di molto particolare sia nel pubblico che nel privato. Proprio per questo motivo, accetta di buon grado di mettersi in gioco tramite interviste. In una di queste ha confessato una speranza intima. Un ricongiungimento che, però, non è avvenuto. Ansa FotoChi segue da vicinosa di come oggi sia felicemente accompagnato alla showgirl Loredana Lecciso. Un rapporto importante, iniziato negli anni duemila, che ha portato alla luce anche due figli. ...