Sky – Napoli sta chiudendo Ndombele, fiducia per Navas (Di domenica 14 agosto 2022) Il Napoli vuole chiudere la trattativa di calciomercato per Tanguy Ndombele del Tottenham. Il giocatore ha accettato di vestire la maglia azzurra. Sono ore importanti per il mercato del Napoli, Cristiano Giuntoli lavora su più tavoli, dato che nelle prossime ore è annunciato un incontro con il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Anche in questo caso c'è la forte volontà dell'attaccante italiano di andare al Napoli, al punto che il suo manager, Tullio Tinti, sta facendo forti pressioni sul club neroverde. Carnevali ha capito che deve cedere e vuole strappare le migliori condizioni possibili. Ndombele al Napoli: le novità di Sky Secondo Fabrizio Romano il Napoli ha già l'accordo verbale con il Tottenham per l'acquisto del giocatore francese, che spinge per andare via da

