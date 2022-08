sportli26181512 : Parola a Zaccheroni: 'De Ketelaere intrigante ma attenti, Udogie fa la differenza': Parola a Zaccheroni: 'De Ketela… - Gazzetta_it : Parola a Zaccheroni: 'De Ketelaere intrigante ma attenti, Udogie fa la differenza' -

La Gazzetta dello Sport

Clic. Albertoci regala subito due fotografie di Milan - Udinese, la sua partita, campione d'Italia in rossonero nel '99 e rivelazione con i bianconeri: 'L'Udinese è la sfida con l'Ajax di Coppa Uefa del ...... 'Ho avuto la fortuna di vedere Kim nel 2014 in Under 20, aveva 17 anni,ed io rimanemmo ... La pazienza è lache ci dovrà accompagnare per un po' di tempo, il Napoli sta cambiando ... Milan-Udinese, Zaccheroni: 'De Ketelaere mi intriga, Udogie fa la differenza' Zaccheroni: «Scudetto È un affare tra queste due squadre. Sulla Juve vi dico che...». Le sue dichiarazioni all'ANSA ...Zaccheroni, ex allenatore tra le tante di Juventus, Milan e Inter, guarda così al campionato che sta per partire. Le sue parole all’ANSA Zaccheroni, ex allenatore tra le tante di Juventus, Milan e Int ...