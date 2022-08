Monza-Torino: problema muscolare per Miranchuk, al suo posto Vlasic (Di sabato 13 agosto 2022) E’ terminata dopo 45 minuti la partita di Aleksey Miranchuk, che non è rientrato in campo per il secondo tempo di Monza-Torino. Il calciatore russo ha sbloccato la gara al 43? con un bel tocco morbido di sinistro, ma poco dopo ha dovuto fare i conti con un infortunio. A causa di un problema al flessore, Miranchuk ha infatti lasciato il terreno di gioco, rendendo il suo debutto con la maglia granata agrodolce. Al suo posto Nikola Vlasic, anche lui all’esordio con questi colori. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) E’ terminata dopo 45 minuti la partita di Aleksey, che non è rientrato in campo per il secondo tempo di. Il calciatore russo ha sbloccato la gara al 43? con un bel tocco morbido di sinistro, ma poco dopo ha dovuto fare i conti con un infortunio. A causa di unal flessore,ha infatti lasciato il terreno di gioco, rendendo il suo debutto con la maglia granata agrodolce. Al suoNikola, anche lui all’esordio con questi colori. SportFace.

