Sassi lanciati sulla A1, l'immigrato scatena l'inferno. Choc: chi c'era dentro dentro un'auto colpita (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha tirato il freno a mano del treno alta velocità Reggio Calabria- Milano, ha iniziato a percorrere la strada che costeggia l'autostrada A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano e poi ha iniziato a lanciare Sassi contro le auto. Trenta le auto colpite prima che si riuscisse a bloccare con il taser un 22enne egiziano, residente in provincia di Milano, che stamattina attorno alle 9,30 si è reso protagonista di un'azione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il giovane, in forte stato di alterazione, è stato portato in ambulanza e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Codogno dove resta piantonato dai poliziotti in attesa di essere sentito dall'autorità giudiziaria. Tra la persone ferite dal suo lancio di oggetti c'è anche la deputata leghista Claudia Gobbato. "Ho una lieve ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha tirato il freno a mano del treno alta velocità Reggio Calabria- Milano, ha iniziato a percorrere la strada che costeggia l'strada A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano e poi ha iniziato a lanciarecontro le. Trenta lecolpite prima che si riuscisse a bloccare con il taser un 22enne egiziano, residente in provincia di Milano, che stamattina attorno alle 9,30 si è reso protagonista di un'azione che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il giovane, in forte stato di alterazione, è stato portato in ambulanza e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Codogno dove resta piantonato dai poliziotti in attesa di essere sentito dall'rità giudiziaria. Tra la persone ferite dal suo lancio di oggetti c'è anche la deputata leghista Claudia Gobbato. "Ho una lieve ...

