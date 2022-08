Meloni non si preoccupi: in Italia non mancano i soldi (Di venerdì 12 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Giorgia Meloni sembra parlare spesso con Mario Draghi che le spiega la situazione economica e il debito pubblico e ora sembra che per lei FI e la Lega, che vorrebbero ridurre tasse, stiano facendo proposte eccessive, perché se si deve governare, aumentando il deficit (come implicano le loro proposte) si rischia il default. Sono passati circa trent’anni da quando, dopo l’uscita dell’Italia dall’Ecu (e relativa svalutazione della lira) intorno al 1992-1994 si parlava di debito pubblico eccessivo e rischio di default da evitare facendo austerità con Ciampi e Dini (e Draghi direttore del Tesoro). Sono passati venti anni da quando con Prodi in particolare si privatizzò di tutto, dall’Eni alle banche ad Autostrade perché appunto il debito pubblico era eccessivo. Sono passati undici anni da quando nel 2011 il governo di ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 12 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Giorgiasembra parlare spesso con Mario Draghi che le spiega la situazione economica e il debito pubblico e ora sembra che per lei FI e la Lega, che vorrebbero ridurre tasse, stiano facendo proposte eccessive, perché se si deve governare, aumentando il deficit (come implicano le loro proposte) si rischia il default. Sono passati circa trent’anni da quando, dopo l’uscita dell’dall’Ecu (e relativa svalutazione della lira) intorno al 1992-1994 si parlava di debito pubblico eccessivo e rischio di default da evitare facendo austerità con Ciampi e Dini (e Draghi direttore del Tesoro). Sono passati venti anni da quando con Prodi in particolare si privatizzò di tutto, dall’Eni alle banche ad Autostrade perché appunto il debito pubblico era eccessivo. Sono passati undici anni da quando nel 2011 il governo di ...

