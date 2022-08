L’allegro e spensierato mondo sovrappeso del Naif di Melchor Terrero (Di venerdì 12 agosto 2022) Il mondo moderno rincorre costantemente modelli di bellezza, canoni estetici, troppo spesso irraggiungibili che hanno dunque la conseguenza di far sentire inadeguato l’individuo, come se il non corrispondere a quell’ideale comporti l’esclusione dalla società, l’emarginazione dovuta a un approccio eccessivamente superficiale all’esistenza che sembra però dettarne le regole. Esistono tuttavia nella contemporaneità artisti che desiderano sottolineare quanto il non rientrare all’interno di quelle rigide linee guida esteriori generi un senso di libertà e di sicurezza in se stessi che rende l’individuo spogliato da convenzioni e felice di essere se stesso, di restare nella propria pelle. L’artista di cui vi racconterò oggi esalta la tendenza ad andare contro gli schemi e, proprio per questo, ad assaporare la vita in tutte le sue sfumature, anche le più rotonde. Dopo molti ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilmoderno rincorre costantemente modelli di bellezza, canoni estetici, troppo spesso irraggiungibili che hanno dunque la conseguenza di far sentire inadeguato l’individuo, come se il non corrispondere a quell’ideale comporti l’esclusione dalla società, l’emarginazione dovuta a un approccio eccessivamente superficiale all’esistenza che sembra però dettarne le regole. Esistono tuttavia nella contemporaneità artisti che desiderano sottolineare quanto il non rientrare all’interno di quelle rigide linee guida esteriori generi un senso di libertà e di sicurezza in se stessi che rende l’individuo spogliato da convenzioni e felice di essere se stesso, di restare nella propria pelle. L’artista di cui vi racconterò oggi esalta la tendenza ad andare contro gli schemi e, proprio per questo, ad assaporare la vita in tutte le sue sfumature, anche le più rotonde. Dopo molti ...

Lopinionista : L’allegro e spensierato mondo sovrappeso del Naif di Melchor Terrero - a_asiuxx : @tommistanza Video allegro, spensierato e che ti rappresenta in pieno?? girato in location molto belle tra l’altro.… - a_asiuxx : Video allegro, spensierato e che ti rappresenta in pieno?? girato in location molto belle tra l’altro. bravo Tommy??… -

Oroscopo di sabato 13 agosto: le stelle di domani Sarai allegro. Farai conquiste. Riceverai favori. Oggi sarete ... Sono giorni in cui l'impulsività potrebbe giocarvi brutti scherzi. ... Sei sempre stato spensierato e disinvolto nella tua relazione d'... Oroscopo Paolo Fox domani 7 agosto 2022: astri del weekend Cancro per l'oroscopo di Paolo Fox di Latte Miele domenica 7 agosto stelle favorevoli aiutano la costruzione di progetti importanti e solidi. Questo fine settimana sarà allegro e spensierato, ... Worldmagazine Sarai. Farai conquiste. Riceverai favori. Oggi sarete ... Sono giorni in cui'impulsività potrebbe giocarvi brutti scherzi. ... Sei sempre statoe disinvolto nella tua relazione d'...Cancro per'oroscopo di Paolo Fox di Latte Miele domenica 7 agosto stelle favorevoli aiutano la costruzione di progetti importanti e solidi. Questo fine settimana sarà, ... Ferragosto 2022: idee e consigli per organizzare un picnic allegro e spensierato