(Di venerdì 12 agosto 2022) Ad una vittoria soltanto dal ritorno in top ten, dalla quale è scivolata fuori esattamente un anno fa. Nel frattempo Simonasi è sposata ed ha anche pensato per un attimo di chiuderla con il ...

Tiscali

...pari ma proprio non è riuscita a giocarsele e Simona ha sottolineato il 5 - 3 con un. Gauff ... 3 - 1, 5 - 2): con un doppio fallo "Coco" ha regalato adquattro match - point (6 - 2) e poi,......pari ma proprio non è riuscita a giocarsele e Simona ha sottolineato il 5 - 3 con un. Gauff ... 3 - 1, 5 - 2): con un doppio fallo "Coco" ha regalato adquattro match - point (6 - 2) e poi,... Il ruggito di Halep: batte Gauff ed è in “semi” a Toronto Ad una vittoria soltanto dal ritorno in top ten, dalla quale è scivolata fuori esattamente un anno fa. Nel frattempo Simona Halep si è sposata ed ...