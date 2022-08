(Di venerdì 12 agosto 2022) Al'stima una crescita congiunturale per le importazioni (+1,8%) e una flessione per le esportazioni ( - 2,1%). La diminuzione su base mensile dell'è dovuta al calo delle vendite ...

A giugno l'Istat stima una crescita congiunturale per le importazioni (+1,8%) e una flessione per le esportazioni ( - 2,1%). La diminuzione su base mensile dell'export è dovuta al calo delle vendite ...Ildella Gran Bretagna fa emergere a giugno un deficit di 22,8 miliardi di sterline , in calo rispetto al passivo di 20,7 miliardi di maggio (dato rivisto da 21,5 miliardi). Il dato ... Commercio estero, Istat: export -2,1% a giugno (+21,2% su anno) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ago - A giugno 2022 la bilancia commerciale italiana ha registrato un disavanzo pari a 2,166 miliardi di euro, a fronte di un avanzo di 5,673 miliardi di giug ...I rapporti fra le due sponde dell’Atlantico non sono mai stati tanto stretti. Eppure, si prospetta all’orizzonte un braccio di ferro “doganale” tipico dell’Era ...