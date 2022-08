mikelelomb : @MaxSentenza @NicoSchira Che strano mondo che e' quello dei media - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Gasperini 'Da Percassi giusti input, Samp squadra di valore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Non mi aspettavo di trovarmi così a inizio campionato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Non mi aspettavo di trovarmi così a inizio campionato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Non mi aspettavo di trovarmi così a inizio campionato' -

In partenza già a gennaio, Miranchuk era stato trattenuto negli ultimi giorni da mister... 'Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Atalanta Bergamasca- a ...GENOVA - Prima conferenza della stagione per Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , che ha analizzato tutti i temi della vigilia della sfida casalinga contro l' Atalanta di. Ecco le sue parole: " La squadra fino a questo momento, ha lavorato sempre bene, dal ritiro fino a questa mattina. Incontriamo una squadra importante, dalla quale non sai mai cosa ...'In molti hanno ricamato su una mia frase banale', dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) - 'So bene quali sono gli input dati ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando del calciomercato della Dea: "Non mi aspettavo di trovarmi così, però ci sono delle alt ...