Nuoto | risultati batterie 11 agosto | Quadarella | Razzetti e le staffette 4×200 sl in Finale | bene Ceccon e Martinenghi

(Di giovedì 11 agosto 2022) Prima giornata diche è andata in archivio nella piscina degli Europei 2022 dia Roma. La specialità delle corsie ha dato il via alle danze alla rassegna continentale del Foro Italico e sono stati tanti gli azzurri presenti sul blocchetto di partenza a caccia di soddisfazioni. Nei 50 delfino uomini Piero Codia (23.28, 4° nell’overall) e Thomas(23.38, 5° nell’overall) hanno staccato il biglietto per le semifinali.il classe ’89 nativo di Trieste che ha nuotato un tempo non troppo lontano dal suo personale di 23.21, mentre peruna gara in tranquillità e in gestione per via di una settimana ricca di gare, tenendo conto che i suoi 100 dorso saranno sul finire della competizione. Il miglior tempo delle heat è stato dell’olandese Nyls Korstanje (22.90) a precedere il ...