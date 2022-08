Pablo00152555 : RT @Gazzetta_it: La fantastica epopea di #Binda, campione infinito senza rivali - Gazzetta_it : La fantastica epopea di #Binda, campione infinito senza rivali -

La Gazzetta dello Sport

'Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore…': nei versi di Francesco De Gregori corre Costante Girardendo, assieme all'anarchico Sante Pollastri; ...Unatra sogno e realtà domenica 7 agosto alle 22 in piazza Santo Isidoro con "Briganti" , uno spettacolo di e con Gianfranco Berardi (Premio Ubu 2019 come miglior attore) con la ... La fantastica epopea di Binda, campione infinito senza rivali window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-676adc5f-b296-c820-c27f-30e98eac2f ...