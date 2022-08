Vittorio Sgarbi prende una multa di 500 euro in Svizzera: “Io qui non ci torno più”, dice (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ onorevole Vittorio Sgarbi non smette mai di far parlare di sé. Questa volta è al centro della scena a causa di una multa. Solo pochi giorni fa inveiva contro Evelina – la sua secondogenita di 22anni – che ha rifiutato di partecipare come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma nel giro di poco Vittorio Sgarbi ha già cambiato bersaglio: ora ce l’ha con la Svizzera. ANSA/RICCARDO ANTIMIANIIl perché di tanto astio verso la confederazione elvetica è presto detto: lì non si guarda in faccia nessuno e se uno si merita una multa, se la prende e se la porta a casa. Onorevole o no, critico dell’arte o no. E così anche il povero Vittorio Sgarbi è stato multato perché, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ onorevolenon smette mai di far parlare di sé. Questa volta è al centro della scena a causa di una. Solo pochi giorni fa inveiva contro Evelina – la sua secondogenita di 22anni – che ha rifiutato di partecipare come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma nel giro di pocoha già cambiato bersaglio: ora ce l’ha con la. ANSA/RICCARDO ANTIMIANIIl perché di tanto astio verso la confederazione elvetica è presto detto: lì non si guarda in faccia nessuno e se uno si merita una, se lae se la porta a casa. Onorevole o no, critico dell’arte o no. E così anche il poveroè statoto perché, ...

