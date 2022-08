Pescia | divieto fuochi d' artificio per rischio incendi - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 10 agosto 2022)d'Per approfondire : Articolo :d'all'Isolotto in ricordo di Gabriele. "Mi scuso, mio figlio li amava" Articolo : "Niente razzi,o lanterne per le feste" ...

gonews

"Mi scuso, mio figlio li amava" Articolo : "Niente razzi, fuochi o lanterne per le feste" Articolo : Rischio incendi, vietati fuochi e mongolfiere(Pistoia) 10 agosto 2022 - A Pesci a è ...Il progetto è stato illustrato oggi, presso la Sala Giunta del Comune di, da Enrico ... individuate dall'Amministrazione Comunale e Alia, da sottoporre a ordinanza didi sosta con ... Spazzamento strade e controlli per il decoro a Pescia Pescia (Pistoia) 10 agosto 2022 - A Pesci a è vietato spare fuochi d'artificio, giochi pirotecnici, petardi e altri disposiitivi similari su tutto il territorio comunale e in ogni circostanza, fino al ...Com. stampa Partito Democratico Pescia: "Alcuni cittadini ed operatori del turismo ci hanno segnalato l'assenza di piccoli ma molto importanti servizi per i turisti che, da sempre, assicurava il Comun ...