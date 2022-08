Galaxy Z Fold4 ufficiale | con Google e Microsoft è vero multitasking

Digital_Day : Le novità più importanti sono quelle software - gigibeltrame : Abbiamo provato i nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, ecco le novità! | VIDEO #digilosofia - androidworldit : La quarta generazione di pieghevoli Samsung. Si parte, per lo Z Fold4, da una base di 1.879€. Il modello top arriva… - glooit : Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, Samsung lancia i nuovi pieghevoli leggi su Gloo - TuttoTechNet : Samsung presenta Galaxy Z Flip4 e Fold4 e ridefinisce il concetto di versatilità -

Ilvede ridotti dimensioni e peso rispetto alla generazione antecedente, ma rafforzata la resistenza del display per donare al tutto un look&feel più elegante e solido. Samsung ...Prezzi, colori e disponibilità disarà in preordine da oggi fino alla mezzanotte del 25 agosto nei colori Graygreen , Beige e Phantom Black . Inoltre, Galazy Zè ...Come già previsto dalle indiscrezioni delle ultime settimane, Samsung ha presentato i due nuovi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. (ANSA) ...Samsung si impegna per creare sempre più dispositivi per un futuro sempre più sostenibile. Scopriamo insieme i progetti dell'azienda.