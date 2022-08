Calenda e Renzi, una partita a colpi di Tweet. L’analisi di Giordano (Di mercoledì 10 agosto 2022) A Matteo Renzi e Carlo Calenda possono essere addebitati difetti e responsabilità varie, però un merito glielo dobbiamo riconoscere: nessuno come loro sta animando questo scorcio agostano di campagna elettorale, portando gli italiani a discutere sotto l’ombrellone o in montagna di patti, tradimenti, accordi, marce indietro, passi in avanti. Eccoli, Matteo e Carlo, il primo, di due anni più giovane del secondo, ha già fatto, tra le altre cose, il sindaco della sua città, Firenze, e il presidente del Consiglio dei ministri. Il secondo ha accarezzato il sogno di diventare sindaco di Roma e per poco non l’ha realizzato, mentre a Palazzo Chigi ci ha messo piede solo grazie al primo che nel 2016 l’ha nominato ministro dello Sviluppo economico. Entrambi, a quanto pare, hanno un carattere fortemente volitivo ma altrettanto ambizioso, doti che si legano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) A Matteoe Carlopossono essere addebitati difetti e responsabilità varie, però un merito glielo dobbiamo riconoscere: nessuno come loro sta animando questo scorcio agostano di campagna elettorale, portando gli italiani a discutere sotto l’ombrellone o in montagna di patti, tradimenti, accordi, marce indietro, passi in avanti. Eccoli, Matteo e Carlo, il primo, di due anni più giovane del secondo, ha già fatto, tra le altre cose, il sindaco della sua città, Firenze, e il presidente del Consiglio dei ministri. Il secondo ha accarezzato il sogno di diventare sindaco di Roma e per poco non l’ha realizzato, mentre a Palazzo Chigi ci ha messo piede solo grazie al primo che nel 2016 l’ha nominato ministro dello Sviluppo economico. Entrambi, a quanto pare, hanno un carattere fortemente volitivo ma altrettanto ambizioso, doti che si legano ...

