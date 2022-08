Basket femminile, Europei Under 18: l’Italia batte la Lettonia e accede ai quarti (Di mercoledì 10 agosto 2022) l’Italia vola ai quarti di finale degli Europei Under 18 di Basket femminile in corso di svolgimento a Heraklion (Grecia). Le azzurrine hanno superato per 74-64 la Lettonia negli ottavi e domani affronteranno la Francia per giocarsi un posto nella zona medaglia. Una splendida vittoria da parte della squadra di coach Lucchesi, trascinate dai sedici punti di Carlotta Zanardi e da una strepitosa Matilde Villa, che ha addirittura sfiorato la tripla doppia con 14 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Alla Lettonia non sono bastati i 20 punti di Raina Tomasicka. Una partita che ha visto la Lettonia partire meglio, chiudendo avanti alla prima sirena. Le azzurre hanno poi costruito il loro vantaggio sul finire del terzo quarto, toccando anche la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)vola aidi finale degli18 diin corso di svolgimento a Heraklion (Grecia). Le azzurrine hanno superato per 74-64 lanegli ottavi e domani affronteranno la Francia per giocarsi un posto nella zona medaglia. Una splendida vittoria da parte della squadra di coach Lucchesi, trascinate dai sedici punti di Carlotta Zanardi e da una strepitosa Matilde Villa, che ha addirittura sfiorato la tripla doppia con 14 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Allanon sono bastati i 20 punti di Raina Tomasicka. Una partita che ha visto lapartire meglio, chiudendo avanti alla prima sirena. Le azzurre hanno poi costruito il loro vantaggio sul finire del terzo quarto, toccando anche la ...

