The Sandman, la spiegazione del finale: non si scherza tra uomini e dèi (Di martedì 9 agosto 2022) La nostra spiegazione del finale di The Sandman su Netflix, che unisce le storyline solo apparentemente separate dei personaggi presentati finora e porta a compimento le due tematiche principali della stagione: il rapporto divinità-umanità e la famiglia. A qualche giorno dall'arrivo e dalla conclusione di The Sandman, l'atteso e temuto adattamento del fumetto cult di Neil Gaiman su Netflix, che ci ha sorpreso in positivo per svariate ragioni, torniamo a parlare dello show per ricapitolare quanto accaduto nell'ultimo episodio e quali strade apre per un'eventuale seconda stagione, che speriamo il colosso dello streaming annunci presto. Vediamolo insieme in questa nostra spiegazione del finale di The Sandman? Nota: ovviamente l'articolo contiene spoiler sulla prima ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) La nostradeldi Thesu Netflix, che unisce le storyline solo apparentemente separate dei personaggi presentati finora e porta a compimento le due tematiche principali della stagione: il rapporto divinità-umanità e la famiglia. A qualche giorno dall'arrivo e dalla conclusione di The, l'atteso e temuto adattamento del fumetto cult di Neil Gaiman su Netflix, che ci ha sorpreso in positivo per svariate ragioni, torniamo a parlare dello show per ricapitolare quanto accaduto nell'ultimo episodio e quali strade apre per un'eventuale seconda stagione, che speriamo il colosso dello streaming annunci presto. Vediamolo insieme in questa nostradeldi The? Nota: ovviamente l'articolo contiene spoiler sulla prima ...

