Smart working, non arriva la proroga: come chiedere il lavoro agile? (Di martedì 9 agosto 2022) Per lo Smart working non è arrivata nessuna proroga. Sono appena cambiate le regole di questo settore. Discorso che vale sia per i lavoratori fragili sia per i genitori con figli sotto i 14 anni. Ecco tutte le ultime modifiche. Il periodo pandemica ha portato una piccola svolta sul lavoro. Tante attività, infatti, sono state svolte da case e, per alcuni, la cosa non è affatto dispiaciuta. Anche di recente, molti lavoratori hanno continuato la propria attività dalla propria abitazione. Ora, però, pare che lo Smart working sia ormai solo un ricordo. Molti pensavano che il decreto Aiuti bis avrebbe avuto dentro di se lo spazio per una proroga allo Smart working. Soprattutto per i lavoratori ...

