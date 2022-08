Presentata la rassegna “Raggio di Luna”: 15 appuntamenti a Calvi (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 7 minutiCalvi (Bn) – Nella mattinata di ieri è stata Presentata a Calvi “Raggio di Luna – Sere d’e…state a Calvi 2022”, la rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale di Calvi in collaborazione con le Associazioni socio-culturali e sportive presenti sul territorio. La conferenza stampa si è tenuta nel Teatro Comunale, che sarà teatro per quasi tutti gli eventi estivi calvesi. Una rassegna rivolta a tutti, tanto ai più giovani, quanto ai più saggi, in cui Musica, Teatro, Arte, Danza, Canto, Poesia agiscono in sinergia illuminati da un Raggio di Luna Calvese, tra tradizione e innovazione, tra passato, presente e futuro allietando le magiche sere d’e…state a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 7 minuti(Bn) – Nella mattinata di ieri è statadi– Sere d’e…state a2022”, laorganizzata dall’Amministrazione Comunale diin collaborazione con le Associazioni socio-culturali e sportive presenti sul territorio. La conferenza stampa si è tenuta nel Teatro Comunale, che sarà teatro per quasi tutti gli eventi estivi calvesi. Unarivolta a tutti, tanto ai più giovani, quanto ai più saggi, in cui Musica, Teatro, Arte, Danza, Canto, Poesia agiscono in sinergia illuminati da undiCalvese, tra tradizione e innovazione, tra passato, presente e futuro allietando le magiche sere d’e…state a ...

ZO_it : ?? La #rassegnastampa di #ZO è presentata da #LaBolognaFerramenta, via Vasari 34 ?? #Zerocinquantuno #SempreComunque… - ZO_it : ?? La #rassegnastampa di #ZO è presentata da #LaBolognaFerramenta, via Vasari 34 ?? #Zerocinquantuno #SempreComunque… - RTMManduria : Presentata rassegna REMOTO – REPERTI DI FUTURO, II Edizione. Video - ZO_it : ?? La #rassegnastampa di #ZO è presentata da #LaBolognaFerramenta, via Vasari 34 ?? #Zerocinquantuno #SempreComunque… - LaVocedellIsola : A Giardini Naxos presentata la rassegna teatrale “Interpretare l’Antico” -