One UI 5.0 Beta in test anche su Samsung Galaxy S21, S20, A53 e A52s (Di martedì 9 agosto 2022) One UI 5.0 è già in fase di test anche sulle serie Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S20 e su due modelli di fascia media L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 9 agosto 2022) One UI 5.0 è già in fase disulle serieS21 eS20 e su due modelli di fascia media L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : One UI 5.0 Beta in test anche su Samsung Galaxy S21, S20, A53 e A52s #galaxys21 #samsung #android #android13… - ParliamoDiNews : Samsung One UI 5 riceve una beta aperta: ecco come provarla #samsung @SamsungItalia #riceve #beta #aperta #provarla… - CF22092013 : RT @CeotechI: Samsung rilascia la beta One UI 5 per la serie Galaxy S22 #Android13 #GalaxyS22 #GalaxyS22Plus #GalaxyS22Series #GalaxyS22Ult… - guruhitech1 : Samsung ha rilasciato una beta della One UI 5.0 #Samsung #OneUI50 #SamsungGalaxyS22 #GalaxyS22 #interfaccia #shell… - dariomasiero : RT @Digital_Day: Personalizzazione è la parola chiave della nuova One UI 5 per Android 13 di Samsung -