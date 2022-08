Olivia Newton-John | addio all’attrice che ha interpretato Sandy in Grease

fanpage : Si è spenta Olivia Newton John, la 'Sandy' protagonista di Grease. L'attrice lottava da anni contro un tumore al se… - Corriere : Morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni e da tempo era malata di cancro - SkyTG24 : Morta Olivia Newton-John, l'addio di John Travolta alla sua partner in Grease - marsate14 : RT @llyfrausandrain: volevo ricordare che oltre ad essere sandy, olivia newton john è stata anche la donna che ha cambiato le sorti della g… - shadesofamnesia : RT @lavertigineee: olivia newton-john ha cambiato la traiettoria della nostra vita con grease -

John, che già negli anni scolastici si esibiva con una piccola band nel locale dei suoi, con quella canzone certificò il suo status di icona pop anche oltre Greese ( L'addio di John ...Nonostante il triste epilogo e la lunga battaglia durata 30 anni contro il tumore al seno, la vita di- John negli ultimi anni è stata molto felice, almeno per quanto riguarda gli affetti. Il merito, in gran parte, è stato sicuramente del marito John Easterling rimasto al suo fianco fino ...Kylie Minogue has hailed Olivia Newton John as "an inspiration" since childhood. The 54-year-old singer and actress has paid tribute to the late 'Grease' legend - whose family moved to Australia when ...Non solo successi. La vita di Olivia Newton-John, morta ieri a 73 anni in seguito a una lunga battaglia contro un tumore al seno, è stata anche costellata da tanti dolori. Come ...