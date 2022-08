Liverpool, subito guai per Klopp: Alcantara rischia più di un mese di stop! (Di martedì 9 agosto 2022) subito guai per Jurgen Klopp ad inizio stagione. Thiago Alcantara rischia di rimanere per diverso tempo lontano dai campi Secondo quanto riferito da The Athletic, Thiago Alcantara rischia più di un mese di stop dopo l’infortunio rimediato contro il Fulham. Il centrocampista del Liverpool ha accusato un infortunio al tendine del ginocchio, che lo ha portato a zoppicare fuori dal campo al momento della sostituzione. guai in arrivo per mister Klopp. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)per Jurgenad inizio stagione. Thiagodi rimanere per diverso tempo lontano dai campi Secondo quanto riferito da The Athletic, Thiagopiù di undi stop dopo l’infortunio rimediato contro il Fulham. Il centrocampista delha accusato un infortunio al tendine del ginocchio, che lo ha portato a zoppicare fuori dal campo al momento della sostituzione.in arrivo per mister. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioPillole : Subito in salita l'inizio di stagione per il centrocampista del #Liverpool, #ThiagoAlcanatara: #Klopp valuta un int… - Massimoizz : RT @lastregabianca: @Massimoizz @Luna_di_Venezia @emaparr @speriamocmlcavo Tipo Rolling Stones e Beatles ma in questo caso vi tolgo subito… - lastregabianca : @Massimoizz @Luna_di_Venezia @emaparr @speriamocmlcavo Tipo Rolling Stones e Beatles ma in questo caso vi tolgo sub… - A8277906728 : RT @zeropregi: Lo sapete sì che tanto il coro copiato dai Liverpool non sarà mai lanciato dalla curva cominciateve subito a favvene na ragi… - ArenaRosario : @__10bando Con Zhang? Se il Liverpool si presenta con 50-60 mln quello dice Giuseppe tu vendele subito e mandale mio Iban a Klopp -