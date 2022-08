All’asta Defender, Range Rover e Jaguar usate in “No Time To Die” (Di martedì 9 agosto 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender, Range Rover e Jaguar, le stunt car di “No Time To Die”, saranno messe All’asta per celebrare i 60 anni dei film di James Bond. Le Defender 110 di scena con VIN 007, viste nelle scene d’azione del film, saranno messe All’asta a favore della Croce Rossa Britannica. Le stunt car Range Rover Sport SVR e Jaguar XF di “No Time To Die” fanno parte del lotto di beneficenza. Sarà venduta anche l’esclusiva Defender V8 Bond Edition con specifiche UK, a favore dell’organizzazione Tusk Conservation. L’asta si terrà presso Christiès a Londra il 28 settembre esclusivamente su invito. L’esposizione in prevendita sarà aperta al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) –, le stunt car di “NoTo Die”, saranno messeper celebrare i 60 anni dei film di James Bond. Le110 di scena con VIN 007, viste nelle scene d’azione del film, saranno messea favore della Croce Rossa Britannica. Le stunt carSport SVR eXF di “NoTo Die” fanno parte del lotto di beneficenza. Sarà venduta anche l’esclusivaV8 Bond Edition con specifiche UK, a favore dell’organizzazione Tusk Conservation. L’asta si terrà presso Christiès a Londra il 28 settembre esclusivamente su invito. L’esposizione in prevendita sarà aperta al ...

