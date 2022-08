Morto Leandro Lo: il campione di jiu jitsu brasiliano ucciso da un agente fuori servizio dopo una lite in discoteca (Di lunedì 8 agosto 2022) Nella notte di domenica 7 agosto a San Paolo, in Brasile, è Morto Leandro Lo. Otto volte campione del mondo di jiu jitsu brasiliano, è stato uno dei più grandi grapplers della storia. Il 33enne Lo è stato ucciso a seguito di una lite. Secondo i media locali, il lottatore inizialmente era riuscito a bloccare l’aggressore con una presa, ma poco dopo lo ha lasciato andare. A quel punto l’omicida gli ha sparato alla testa. Henrique Otavio Oliveira Velozo, questo il nome dell’uomo, si è consegnato alle forze dell’ordine. Il 30enne è un agente di polizia militare, in quel momento fuori servizio. L’omicidio si è consumato al termine di un concerto nel Clube Siria, uno dei locali più conosciuti della capitale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Nella notte di domenica 7 agosto a San Paolo, in Brasile, èLo. Otto voltedel mondo di jiu, è stato uno dei più grandi grapplers della storia. Il 33enne Lo è statoa seguito di una. Secondo i media locali, il lottatore inizialmente era riuscito a bloccare l’aggressore con una presa, ma pocolo ha lasciato andare. A quel punto l’omicida gli ha sparato alla testa. Henrique Otavio Oliveira Velozo, questo il nome dell’uomo, si è consegnato alle forze dell’ordine. Il 30enne è undi polizia militare, in quel momento. L’omicidio si è consumato al termine di un concerto nel Clube Siria, uno dei locali più conosciuti della capitale ...

