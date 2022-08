Juventus, Allegri è nei guai: un altro infortunio dopo Pogba (Di lunedì 8 agosto 2022) Alla lista della Juventus di Massimiliano Allegri dei tanti infortuni subiti in questo precampionato bisogna inserirne un altro. dopo la netta sconfitta in amichevole per 0-4 contro l’Atletico Madrid (tripletta di Alvaro Morata), per la Juventus di Massimiliano Allegri c’è stata più di qualche critica. I bianconeri, infatti, non hanno per nulla convinto in questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022) Alla lista delladi Massimilianodei tanti infortuni subiti in questo precampionato bisogna inserirne unla netta sconfitta in amichevole per 0-4 contro l’Atletico Madrid (tripletta di Alvaro Morata), per ladi Massimilianoc’è stata più di qualche critica. I bianconeri, infatti, non hanno per nulla convinto in questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

