Fs sbarca su TikTok, spiega impegno per paese e sostenibilità (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Le nuove sfide del Piano Industriale del Gruppo FS spiegate con un linguaggio innovativo sul social network più amato dalle nuove generazioni, TikTok. Il Gruppo guidato dall'Ad Luigi Ferraris è pioniere sulla piattaforma tra le grandi realtà industriali italiane e racconta il suo "Tempo Nuovo" con uno stile TikTok native. Una community digitale sempre più globale e interconnessa con cui il Gruppo FS intende condividere le azioni messe in campo per la costruzione di un futuro green del paese. Su TikTok, come si legge su Fsnews.it, il Gruppo FS racconterà il proprio impegno per l'attuazione del Pnrr e per la sostenibilità, valore verso cui le giovani generazioni sono particolarmente sensibili. TikTok è infatti considerato l'House of ...

