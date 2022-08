No Borders Music Festival: performance strepitose di Casadilego, Daniele Silvestri e Asaf Avidan (Di domenica 7 agosto 2022) Un artista emergente di cui sentiremo a lungo parlare, un cantautore che ha scritto e continua a scrivere pagine importanti di storia della canzone italiana e un cantante israeliano che ha fatto compiere al pubblico un viaggio introspettivo costruito su un sound che ha emozionato ed è stato valorizzato dalla sua personale capacità di suonare qualsiasi strumento e di riscaldare qualsiasi cuore con la sua voce unica e graffiante. Casadilego, Daniele Silvestri e Asaf Avidan sono stati i tre straordinari protagonisti dell’intensa e bellissima giornata Musicale appena conclusasi ai Laghi di Fusine: il cambio di location deciso ieri dagli organizzatori, in seguito al cambio delle previsioni meteo, è stato fondamentale e ha permesso il regolare svolgimento della giornata del No ... Leggi su udine20 (Di domenica 7 agosto 2022) Un artista emergente di cui sentiremo a lungo parlare, un cantautore che ha scritto e continua a scrivere pagine importanti di storia della canzone italiana e un cantante israeliano che ha fatto compiere al pubblico un viaggio introspettivo costruito su un sound che ha emozionato ed è stato valorizzato dalla sua personale capacità di suonare qualsiasi strumento e di riscaldare qualsiasi cuore con la sua voce unica e graffiante.sono stati i tre straordinari protagonisti dell’intensa e bellissima giornataale appena conclusasi ai Laghi di Fusine: il cambio di location deciso ieri dagli organizzatori, in seguito al cambio delle previsioni meteo, è stato fondamentale e ha permesso il regolare svolgimento della giornata del No ...

