Milan | Kjaer | “Origi? Mi aspetto un campione che fa la differenza” | News

'Quando mi sono fatto male ho staccato la spina dal calcio per quattro mesi , non guardavo neanche le partite'. Esordisce così Simon, difensore danese del, che sulle pagine di Sportweek racconta i suoi ultimi mesi. 'Ero in contatto con Pioli e i compagni, nient'altro: non andavo neanche più a Milanello perché non ...A SportWeek , inserto settimanale della Gazzetta dello Spor t, è tornato a parlare Simon, difensore deltornato in campo nell'amichevole contro il Marsiglia dopo un lungo stop a causa della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio. Queste le sue parole sull'...Dopo il lungo infortunio subito nella scorsa stagione, Simon Kjaer è pronto a fare il suo ritorno in campo per riprendersi la leadership ...Simon Kjaer, tornato dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per gran parte della scorsa stagione, ha rilasciato le seguenti parole per il ...