Meteo, in arrivo le piogge e temperature più basse (Di sabato 6 agosto 2022) a partire dalla prossima settimana. Previsti acquazzoni al nord in questo weekend Il weekend appena iniziato è all'insegna del caldo africano in tutte le regioni italiane. Oggi sabato 6 agosto è previsto caldo africano nelle regioni del centro-sud con picchi di temperature intorno ai 40°. Nella giornata di domani, domenica 7 agosto, sono previste piogge nella nottata soprattutto nelle regioni del Nord. Le regioni settentrionali saranno interessate, si legge su Meteo.it, da "fenomeni in qualche caso violenti, associati a grandine". Dalla prossima settimana, invece, le temperature torneranno quasi nelle normali temperature del periodo, con massime sui 32-34°C in confronto ai 37-39°C toccati negli ultimi due mesi nelle maggiori città italiane.

