Blanco concerto 6 agosto 2022 a Cattolica: scaletta canzoni, biglietti, orario e dove si trova (Di sabato 6 agosto 2022) Blanco concerto 6 agosto 2022 a Cattolica Dopo aver ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 6 agosto 2022)Dopo aver ...

ThatsJustMe_00 : non io che ho appena scoperto che Blanco sta sera fa il concerto a Cattolica(vicino a me) mentre io e una mia amica… - fallingss : continuo a guardare i video del concerto di blanco, giuro non riesco a superarlo - encting : Ho dormito 3 ore e mezza quando finisce questo turno di lavoro che vado a morire a casa anzi prima mangio poi muoio… - Mauriziolore4 : @twiglady2 @marco_c000 @Tupa_94 @surekarenn @fikayoluca_ Totalmente sbagliato non ti butti su un branco di ragazzin… - cherryharrey : ragazzi oggi ho il concerto di blanco dilemma serio la iqos me la fanno portare o no ??? perché io denuncio tutto s… -