"Accordo fatto". Letta imbarca verdi e comunisti: sfregio a Calenda. E ora... (Di sabato 6 agosto 2022) E alla fine Accordo fu: la conferma arriva da fonti dei partiti interessati, Pd, Sinistra Italiana e verdi. Insomma, intesa trovata. Il tutto al termine di un incontro al Nazareno nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto, presenti Enrico Letta, Nicola Fratoianni per SI e Angelo Bonelli, portavoce dei verdi. Fumata bianca, sancita insomma l'alleanza elettorale: a sinistra il campo non si fa largo, ma larghissimo. I soli esclusi, ad ora, sono i grillini e Italia Viva di Matteo Renzi. Ora, resta da vedere come risponderà Carlo Calenda. Alla vigilia, infatti, ci sono state violente schermaglie tra il leader di Azione, Fratoianni e Bonelli. Calenda ha anche chiamato in causa Letta, accusando il Pd di non prendere posizione in sua difesa, poiché il patto tra Pd e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) E alla finefu: la conferma arriva da fonti dei partiti interessati, Pd, Sinistra Italiana e. Insomma, intesa trovata. Il tutto al termine di un incontro al Nazareno nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto, presenti Enrico, Nicola Fratoianni per SI e Angelo Bonelli, portavoce dei. Fumata bianca, sancita insomma l'alleanza elettorale: a sinistra il campo non si fa largo, ma larghissimo. I soli esclusi, ad ora, sono i grillini e Italia Viva di Matteo Renzi. Ora, resta da vedere come risponderà Carlo. Alla vigilia, infatti, ci sono state violente schermaglie tra il leader di Azione, Fratoianni e Bonelli.ha anche chiamato in causa, accusando il Pd di non prendere posizione in sua difesa, poiché il patto tra Pd e ...

