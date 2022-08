Traffico Roma del 05-08-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo veschi brevi code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’ampia e Lanina sulla via Appia troviamo poi code per un incidente tra il raccordo è Capannelle verso San Giovanni altre code per lavori nel tratto precedente tra il video per la via dei Laghi e il raccordo auto in fila per lavori in entrata in città poi sulla Cassia 23 a via della Giustiniana e il raccordo anulare code che ritroviamo anche sulla Cassia sempre in direzionetra il bivio per la Claudia Braccianese è quello per via della Giustiniana code anche sul teatro Urbano della A24 e all’uscita fiorentini e la tangenziale Tra lentamente poi sulla via Salaria tra lo svincolo per Fidene e la tangenziale dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e ...