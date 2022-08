“Ci lasci i tre punti?”: Gianluca Gaetano squalificato due giornate e multato (Di venerdì 5 agosto 2022) “Ci lasci i 3 punti venerdì?”. Una frase sicuramente scherzosa, quella rivolta da Gianluca Gaetano a Vittorio Parigini, ma che la Procura Federale ha ritenuto andare contro “l’art. 4, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva”. Il tutto risale allo scorso due maggio, in vista della partita tra Cremonese (squadra in cui militava Gaetano, che ora è rientrato al Napoli) e Como, valida per l’ultima giornata della Serie B 2021/2022. Una scritta accompagnata anche da due emoticon sorridenti. Il classe 2000 si vede invece ora costretto a saltare due giornate di campionato, e a pagare un’ammenda da 4500 euro. Inoltre, anche la Cremonese dovrà pagare 5000 euro per responsabilità oggettiva. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) “Cii 3venerdì?”. Una frase sicuramente scherzosa, quella rivolta daa Vittorio Parigini, ma che la Procura Federale ha ritenuto andare contro “l’art. 4, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva”. Il tutto risale allo scorso due maggio, in vista della partita tra Cremonese (squadra in cui militava, che ora è rientrato al Napoli) e Como, valida per l’ultima giornata della Serie B 2021/2022. Una scritta accompagnata anche da due emoticon sorridenti. Il classe 2000 si vede invece ora costretto a saltare duedi campionato, e a pagare un’ammenda da 4500 euro. Inoltre, anche la Cremonese dovrà pagare 5000 euro per responsabilità oggettiva. SportFace.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Scrive ad avversario «ci lasci i tre punti?»: due giornate di squalifica a Gaetano: Gianluca G… - DadoM77 : RT @CalcioFinanza: Scrive ad avversario «Ci lasci i tre punti?»: due giornate di squalifica a Gaetano, ex Cremonese di proprietà del Napoli… - CalcioFinanza : Scrive ad avversario «Ci lasci i tre punti?»: due giornate di squalifica a Gaetano, ex Cremonese di proprietà del N… - NapoliAddict : “Ci lasci i tre punti?”: l’azzurro squalificato per due giornate! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio… - Napolinblack : @NicoSchira Quante squalifiche i dirigenti juve avrebbero dovuto avere per tutti i 'ci lasci tre punti' a Orsato rocchi Calvarese? -