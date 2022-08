Canottaggio, azzurri in ritiro a Sabaudia in vista dell’Europeo di Monaco (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Italia maschile di Canottaggio si trova in ritiro a Sabaudia, per preparare al meglio l’Europeo Assoluto a Monaco di Baviera. Nel corso del raduno gli azzurri hanno svolto lavori a terra e in barca, per migliorare ancor di più le prestazioni. Inoltre il Direttore Tecnico, Francesco Cattaneo, ha cercato di lavorare su equipaggi diversi, per avere una formazione più completa possibile. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Italia maschile disi trova in, per preparare al meglio l’Europeo Assoluto adi Baviera. Nel corso del raduno glihanno svolto lavori a terra e in barca, per migliorare ancor di più le prestazioni. Inoltre il Direttore Tecnico, Francesco Cattaneo, ha cercato di lavorare su equipaggi diversi, per avere una formazione più completa possibile. SportFace.

